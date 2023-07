è uno di quei giocatori che la Juventus sta cercando di piazzare sul mercato. Fuori dai piani di Allegri, il terzino sinistro si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra dove poter giocare con continuità.; queste ultime due sono anche in corsa per Ballo-Touré, anche se a oggi l'esterno del Milan è molto vicino al Fulham.- La Juve lascia aperte tutte le destinazioni per Pellegrini, anche se la preferenza del ragazzo è quella di tornare in biancoceleste dove ha già giocato la seconda parte della scorsa stagione. Sfumati in quel ruolo Parisi e Kerkez,. Lotito vuole provare un'operazione 'alla Arthur': un prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio pagata dalla Juve.I rossoblù sono ancora in corsa per Doig del Verona anche se il Torino è nettamente in vantaggio, e il Nizza sta valutando anche altri profili in Francia., ma al momento non si è andati oltre. Nei giorni scorsi c'è stato anche un incontro tra il direttore sportivo del Toro e l'agente di Pellegrini, se i granata non dovessero riuscire a chiudere Doig potrebbero andare sul terzino della Juve. I bianconeri stanno lavorando a diverse soluzioni per il classe '99, in uscita da Torino e fuori dal progetto futuro.