è a tutti gli effetti uno dei nomi più ricercati e più chiacchierati di questa estate di mercato. Il centrocampista serbo-tedesco, che ha scelto la nazionale della Serbia per la sua carriera piace da tempo ache di settimana in settimana si stanno alternando in pole position per provare ad acquistarlo dall'. Il giocatore e il suo entourage, rappresentato da quellache ha raccolto l'eredità di Mino Raiola e che non ha lesinato incontri con i tre club da inizio giugno ad oggi, sanno bene che tenere viva l'attenzione può aiutare in una trattativa che si preannuncia da tempo complicata. Proprio per questo nella giornata di oggi lo stesso Samardzic non ha chiuso la porta ad un addio.Intervistato da SPORT1 in Germania, l'ex talento del Lipsia ha parlato a tutto tondo della sua giovane carriera, ma non ha lesinato commenti sul suo futuro: "Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia.E nel futuro delal momento c'è sicuramente l'Udinese che oggi l'ha schierato in campo da titolare nell'amichevole contro il Pafos (vinta 2-0 con gol di Beto e Thauvin ndr.). Sottil non ha intenzione di privarsene, ma sa bene che il club firulano davanti all'offerta giusta vende i propri gioielli. E Samardzic lo è tanto che la richiesta fatta dalla famiglia Pozzo resta di non meno di 25/30 milioni di euro.lo sanno bene perché da tempo lavorano ad una strategia per portarlo all'interno delle proprie rose. Gli azzurri, unici con il bilancio verosimilmente a posto, stanno aspettando di risolvere i casi Demme, Zielinski e Lozano (va detto che l'addio ritardato di Giuntoli e l'ingresso di Meluso non hanno aiutato a velocizzare).come detto da Ausilio, prima di affondare per Samardzic deve(Sensi e Lazaro su tutti). E infine scha hanno lasciato partire Arthur in direzione Fiorentina, ma che hanno ancora tante problematiche in rosa e un centrocampo comunque numericamente al completo. L'Udinese aspetta, ma non aspetterà ancora a lungo. La stagione è alle porte, ma il nome di Samardzic continuerà a far risuonare le sirene del mercato.