Ancora non è ufficiale il suo ritorno alla Juventus, che già Andrea Favilli ha numerose richieste sul mercato. L'attaccante classe '97, che dovrebbe essere annunciato oggi dal club bianconero, è pronto per un prestito nella prossima stagione per fare esperienza prima del definitivo ritorno a Torino. Si parla di Chievo e Bologna su tutte, anche se il Perugia dalla serie cadetta proverà a introdursi nell'affare.