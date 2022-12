L'inchiesta che messo in scacco la Juve si allarga sempre di più. Al vaglio degli inquirenti ci sono 22 operazioni condotte dai bianconeri. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono queste i movimenti di mercato sui quali la Procura di Torino vuole vederci chiaro.



- Audero alla Sampdoria.

- Scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma.

- Scambio Bonucci-Caldara con il Milan.

- Sturaro al Genoa, con Zanimacchia in bianconero.

- Kameraj e Macek al Lugano, Masciangelo e Vlasenko alla Juve.

- Andersson al Sion, Cotter in bianconero.

- Scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona.

- Scambio Cancelo-Danilo con il Manchester City.

- Pablo Moreno al Manchester City, Felix Correia alla Juventus.

- Scambio Matheus Pereira Da Silva-Marques Mendez col Barcellona.

- Scambio Sene-Hajdari con il Basilea.

- Scambio Loria-Gori con il Pisa.

- Scambio Lanini-Minelli con il Parma.

- Francofonte, Stoppa e Gerbi alla Samp, Vrioni alla Juve.

- Scambio Masciangelo-Brunori con il Pescara.

- Bandeira Da Fonseca all'Amiens con Nzouango alla Juve.

- Emre Can al Borussia Dortmund.

- Muratore all'Atalanta.

- Petrelli e Portanova al Genoa, Rovella in bianconero.

- Tongya al Marsiglia, Akè alla Juventus.

- Monzialo al Lugano, Lungoyi alla Juve.

- Scambio Parodi-De Marino con la Pro Vercelli.