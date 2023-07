sta spingendo e convincendo nella tournée made in USA della Juventus, ma il figlio di George non può essere l'unico rinforzo in fascia della formazione bianconera in questa campagna di rafforzamento estiva. Non può soprattutto nella testa di Massimiliano Allegri che, sebbene sia attentissimo nell'evitare dichiarazioni pubbliche che compromettano la sua immagine di "aziendalista" all'interno delle mura dello spogliatoio spinge e non poco per avere dal mercato un rinforzo d'esperienza che sostituisca Juan Cuadrado, che dia tempo a De Sciglio di rientrare dal lungo infortunio, che dia ad Alex Sandro la possibilità di trasformarsi definitivamente soltanto in un braccetto difensivo e che, sostanzialmente, dia un'alternativa più "esperta" ai tanti giovani in rosa.- Nessuna preclusione sul profilo, in quello, ma l'approvazione o meno di un candidato rimane una sua prerogativa. E c'è un nome, o meglioe che ha già ricevuto l'ampio benestare del tecnico livornese. Si tratta diesterno destro ma anche sinistro deled ex-che ben conosce il nostro campionato. Sia per la duttilità su entrambe le fasce che per l'esperienza per Allegri è fondamentale e, proprio per questo l'allenatore sta spingendo con la società affinché l'affare si possa chiudere per il rientro in Italia dalla tournée.Società che risponde al nome di, già da tempo al lavoro sul profilo del belga. La retrocessione delin Championship può agevolare un costo relativamente basso per il ritorno in Serie A dell'esterno ma. E sì, anche nel reparto degli esterni dove Castagne andrebbe ad inserirsi. Solodel posto e, fra Cambiaso, Soulé, Iling Junior e Luca Pellegrini, Giuntoli è chiamato a vendere e bene per far spazio al super colpo. La missione a Londra è programmata da tempo e non è escluso che già in settimana un viaggio possa essere fatto, non solo per Castagne e Lukaku, ma anche per cedere.