La Juventus non ha mai mollato la pista Mauro Icardi. In cerca di un attaccante per rinforzare il reparto, i bianconeri continuano a sondare l'argentino ex Inter che al Psg sta trovando poco spazio. tra le altre ipotesi, secondo SportMediaset, ci sono anche Edinson Cavani in scadenza di contratto con il Manchester United e Pierre Erick Aubameyang, fuori rosa all'Arsenal. Occhio anche alla pista Vlahovic, che ha scelto la Juve come destinazione preferita dopo la Fiorentina.