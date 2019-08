Questione di miti. Come riporta il Giornale, uno dei motivi per i quali Gigi Buffon è tornato alla Juventus è quello di riuscire a battere qualche record. Non che non ne abbia già battuti ma nel caso, il portiere bianconero diverrebbe il numero uno dei numeri uno. A Gigi mancano 7 presenze per eguagliare Paolo Maldini, altro mito del calcio italiano, fermo a quota 647, come giocatore con più partite disputate in Serie A. Manca poco davvero quindi. Ad ancor più breve distanza ecco servito un altro record, quello di giocatore juventino con più presenze in Serie A. Gigi è a quota 472 ed a sei lunghezze di differenza si trova Alessandro Del Piero, il mito bianconero. Se poi la Juve dovesse vincere il tricolore, Buffon sarebbe il primo giocatore della storia ad vincere 10 Scudetti. Teoricamente, già sabato a Parma, Buffon potrebbe diventare il 5° giocatore più anziano della Serie A. Con 41 anni e 207 giorni supererebbe Dino Zoff. Si parlava di miti, appunto.