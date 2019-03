"La Juve riparte. I bianconeri battono in casa l'Empoli per 1-0, grazie alla rete di Kean nella ripresa, e possono attendere il match del Napoli con un distacco di 18 punti", così il sito ufficiale bianconero introduce i classici temi della partita di ieri sera. Ve li riproponiamo:



25 SU 29 - Per la terza volta nella storia della Serie A una squadra vince 25 partite delle prime 29 giocate in un campionato (dopo l’Inter nel 2006-07 e la Juventus nel 2013-14).



CONTRO L'EMPOLI, FORZA 8 - La Juventus ha vinto tutte le ultime otto sfide di Serie A contro l’Empoli: 16 gol fatti e solo due subiti.



MOISE MATCH WINNER - Moise Kean (19 anni, 31 giorni) è il giocatore più giovane a segnare otto gol in Serie A da Mario Balotelli (18 anni e 242 giorni, nel 2009); ha segnato tre gol in questa Serie A con i suoi primi tre tiri tentati.



2 MINUTI E MEZZO - Kean ha trovato il gol due minuti e 30 secondi dopo essere entrato in campo. In questa Serie A ha fatto meglio con la Juventus solo Can (41 secondi contro il Sassuolo a febbraio).



CIFRE TONDE - Blaise Matuidi ha giocato la sua 50ª presenza da titolare con la Juventus in Serie A: più di ogni altro bianconero dal suo arrivo in Italia (2017/18). Alex Sandro ha disputato la sua 100ª partita in Serie A.