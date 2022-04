15 milioni. Questi sono quelli che servono per acquistare Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. La Juve lo sa e tiene viva questa pista, per il momento considerata alternativa ai principali obiettivi in difesa ma comunque tenuta in seria considerazione. D'altronde fin dai tempi del Partizan proprio Milenkovic, esattamente come Dusan Vlahovic, era nel mirino della Juve.