e si avvia alla sfida di sabato prossimo col Napoli con l’ammortizzatore di tre punti di vantaggio che Allegri aveva chiesto alla squadra.e che sta prendendo sempre più conoscenza dell’organizzazione (e di qualche rudezza, anche) delle difese italiane. Tutte esperienze che alla lunga gli serviranno. La spinta, col solito Pjanic e un, l’hanno data. Il Bologna ha fatto quel che ha potuto, difesa attenta ma non ostruzionistica né cattiva, ma poco più. Quando la coperta è corta hai voglia a tirarla…– anche per far tirare il fiato a Bernardeschi ma soprattutto a Marione Mandzukic –consentendo così a Paulo. In campo i due tuttavia. Il disegno del tecnico è quello di creare – alla moda di Guardiola - un ampio spazio centrale per consentire a Cristiano Ronaldo di inserirsi in velocità ma anche ai centrocampisti di cercare il varco per tentare anche loro di far male agli avversari. E della situazione approfitta più di tutti, lesto a ribadire in rete in pallone respinto alla meglio da Skorupski (11'). Il secondo gol, quello con cui la Juve mette in freezer il risultato, Matuidi lo firma personalmente approfittando di un tiro ciccato maldestramente da Cristiano Ronaldo (!) e battendo il portiere del Bologna da corta distanza (16').. Il Bologna oppone una difesa a quattro cui danno una mano in posizione centrale l'esperto Dzemaili, e sulle fasce più Dijks a sinistra che non Mbaye a destra.. La voglia di continuare il filotto gli dà una certa ansia e si vede da come sbaglia anche qualche appoggio elementare., che a sinistra si mostra a proprio agio e dialoga proficuamente con l'amico., che dà il via all’azione del secondo gol e comunque fornisce valide assistenze ai compagni con lodevole continuità. Il Bologna fa quel che può e che gli lascia fare la Juventus. Un paio di confidenze dei centrocampisti juventini consentono a Mbaye (10') e a Falcinelli (35') di affacciarsi dalla parte dell'attento Perin, all'esordio in campionato, senza creargli problemi.Una rovesciata di Destro di poco fuori (8' s.t.) dà la sveglia ad una Juve rientrata in campo vagamente assopita.. Cancelo scalda i pugni a Skorupski con un diagonale violentissimo (15' ripetendosi poi nel finale).. E non appare sufficientemente ispirato neanche il piede di CR7 quando fa schiantare la palla sulla barriera (26'). Pippo Inzaghi getta nella mischia Santander e Okwonkwo ma la musica non cambia. Allegri risparmia il rischio di un secondo giallo a Pjanic a beneficio di Emre Can e nel finale fa guadagnare qualche applauso anche a Bernardeschi ma la partita non riserva altro che una punizione di Krejci utile solo a regalare i primi applausi a Perin.: p.t. 12' Dybala, 17' p.t. Matuidi: Perin; Barzagli (40' s.t. Alex Sandro), Bonucci, Benatia; Cuadrado (31' s.t. Bernardeschi), Bentancur, Pjanic (18' s.t. Emre Can), Matuidi, Cancelo; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Mandzukic. All. Allegri.: Skorupski; Mbaye, Calabresi, Paz, Danilo, Dijks (41' s.t. Orsolini); Dzemaili, Nagy, Krejci; Destro (23' s.t. Santander), Falcinelli (23' s.t. Okwonkwo). A disp. Da Costa, Santurro, Gonzalez, De Maio, Mattiello, Valencia, Svanberg. All. Inzaghi.: Mariani di Aprilia: 34' p.t. Pjanic (J), 38' p.t. Paz (B), 22' s.t. Danilo (B), 26' .s.t Calabresi (B), 28' s.t. Cuadrado (J)