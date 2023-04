C'è anche il campo. C'è anche la Juve di Lisbona, che deve affrontare lo Sporting per assicurarsi un posto in semifinale di Europa League. Con Max Allegri che ha confermato di avere due dubbi: uno riguarda Federico Chiesa, l'altro il centrocampo. Provando a tradurre il tutto, capire la tenuta in questo momento di Nicolò Fagioli. E di tutta la squadra in caso di tridente, magari passando alla difesa a quattro, con un assetto del tutto simile a quello visto nel finale di Lazio-Juve. Si prenderà ancora tutta la notte per decidere, scelta definitiva attesa solo a ridosso del match dell'Alvalade. Ma è proprio quest'ultima ipotesi che sembra stuzzicare il tecnico, che ha capito quanto forse sia arrivato il momento di cambiare qualcosa: “Abbiamo perso le ultime tre partite in trasferta di campionato. Ma a questo ci penseremo da venerdì”. O forse prima. Pur sapendo di aver bisogno di una panchina lunga, prevedendo una partita molto lunga.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi una delle Juve testate alla Continassa alla vigilia.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.



A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Kostic, Paredes, Miretti, Pogba, Soulé, Milik.



Indisponibili: Kean.

Diffidati: Bremer, Danilo, Miretti, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.