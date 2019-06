La Juventus resta alla finestra sul fronte Zaniolo, con la Roma che per esigenze potrebbe essere costretta a cedere il giovane talento nelle prossime settimane. Il piano giallorosso, evidentemente, sarebbe quello di sacrificare altri giocatori, su tutti Dzeko, Manolas e Kolarov. Non è però da escludere che, se Inter e Napoli non alzassero le offerte, tocchi proprio a Zaniolo essere il prossimo sacrificato sull'altare del bilancio. La Juve intanto resta molto più che vigile anche sul fronte Pogba, vero grande sogno di mercato, che resta l'opzione numero uno per rinforzare la mediana (Rabiot a parte).



OCCHI SU ZANIOLO - Ad oggi, quindi, riporta Tuttosport, la Juve resta vigile sul fronte Zaniolo, in attesa di capire se la Roma sarà costretta ad aprire alla cessione. La suggestione può essere quella di uno scambio con Higuain, attaccante seguito dai giallorossi per il dopo Dzeko; la valutazione dei due calciatori, infatti, è uguale, con 40 milioni di euro che farebbero felici entrambe le squadre.



AVANTI SUL REAL - Come detto, però, il grande obiettivo resta Paul Pogba, con il Real Madrid che ad oggi resta l'avversaria più pericolosa. Resta il fatto, però, che la Juventus può mettere sul piatto della bilancia delle contropartite decisamente più appetibili rispetto a quelle delle Merengues. Dybala piace più di Bale, sia per età che per potenziale impatto tecnico, e nel club italiano giocano anche Alex Sandro e Douglas Costa, vecchi pallini del Manchester United, che potrebbero aiutare i bianconeri ad abbassare la richiesta da 150 milioni di euro dei Red Devils. Lavori in corso a Torino, con i sogni per il centrocampo che tanto sogni, forse, non sono...