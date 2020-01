Non c'è ancora l'ok della Juventus per il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi. Il centrocampista bianconero va in scadenza a giugno 2020 e secondo quanto riportano i media spagnoli c'è il rischio concreto di perdere l'ex stella del Psg che non ha ancora trovato l'accordo per firmare il rinnovo di contratto con il club bianconero. Le trattative tra Raiola e la Juve sono iniziate già da qualche settimana ma ancora non c'è stata la fumata bianca.