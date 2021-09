In Brasile Kaio Jorge è finito al centro delle polemiche per colpa di un tweet: "E il problema era l'attaccante, vero?" ha scritto facendo infuriare i tifosi del Santos dopo una brutta prestazione della squadra.



LE SCUSE - Il messaggio corre veloce sui social, i tifosi l'hanno considerata una mancanza di rispetto verso il club che l'ha cresciuto e l'ha lanciato al grande salto in Europa. A quel punto Kaio ha fatto marcia indietro e si è scusato con i suoi ex tifosi chiarendo: secondo l'attaccante, il messaggio era riferito solo ad alcuni dirigenti e non a tutto il club, né ai suoi ex compagni.