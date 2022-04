Nel primo pomeriggio di domani, alle ore 14 la Juventus Under 19 farà visita al Benfica per quella che sarà la semifinale della Youth League. Poche ore fa sono stati diramati i nomi di tutti i convocati per questa sfida, tra i quali figurano anche quelli di Miretti, Soulè e De Winter. In queste ultime ore però è arrivata una tegola per i bianconeri, dato che il centrocampista Ervin Omic non sarà a disposizione a causa di un'influenza.