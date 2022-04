In attesa delle partite di oggi di Europa e Conference League, nella giornata di oggi è stata recuperata la gara tra Dinamo Kiev e Sporting Lisbona per gli ottavi di finale di Youth League, rimandata a causa della guerra in corso in queste settimane. I portoghesi hanno vinto 2-1 nella gara giocata in campo neutro a Bucarest, ma per l'Ucraina è un nuovo inizio: è la prima partita di un club ucraino dal 24 febbraio.