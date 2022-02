. Bianconeri che al momento occupano la quinta posizione, anche se a pari punti con tre squadre, a +7 dall'undicesimo posto. Un percorso, quello dei ragazzi di Zauli, che è stato caratterizzato da tanti alti e bassi, come è tipico di una squadra composta di ragazzi giovani che, pur talentuosi,. In questo contesto, però, stanno emergendo tanti profili interessanti, daE proprio Compagnon ha brillato nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova,. Una prestazione da incorniciare per il talento ex Udinese, sbarcato a Torino un anno fa e lanciato nell'U23 con l'intenzione di costruirlo per un futuro in prima squadra.. Numeri di spessore, che rappresentano una garanzia per il futuro di questo ragazzo, in grado di giocare in quasi tutti i ruoli del centrocampo. Ecco perché la Juve sta già programmando il suo futuro, ragionando sulla possibilità di fargli farela prossima stagione.