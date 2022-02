Nel giro di una settimana il Modena porta a casa quattro punti da un doppio scontro che rappresentava il. Un uno due da brivido, che ha visto gli uomini di Tesser pareggiare con qualità a Reggio-Emilia, meritando anche qualcosa in più di un punto, e trionfare ieri sera sul Cavalluccio con il calcio di rigore di Tremolada., che portano i Canarini al primo posto solitario in classifica, per di più con le due partite più difficili sulla carta già messe in archivio.. Il pareggio dei rivali contro la Carrarese di domenica, però, ha aperto le strade del trono a Longo e compagni, che ieri hanno preso di petto la sfida contro un'ottimo Cesena, vincendo di misura.. E quindi la classifica per la prima volta dall'inizio dell'anno dice Modena,. La squadra più forte, come ampiamente detto anche in estate, si è presa lo scettro, con tutta l'intenzione di non mollarlo più.Una stagione quella del Modena che era partita col freno a mano tirato. Tante aspettative, qualche risultato incerto e la Reggiana che aveva già preso il largo, accompagnata dal Cesena., contando anche quello di ieri sera., proprio quello sul campo della Reggiana di mercoledì. Tanto, troppo per tutte le altre squadre, che si sono progressivamente inchinate di fronte ai ragazzi di, che si conferma ancora una volta. Il tecnico, che già in passato aveva conquistato diverse promozioni dalla C alla B, ha tutta l'intenzione di aggiungere una nuova tacca alla propria cintura di successi e ieri è iniziata la fuga.