Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi alla giornata bianconera nell'aula virtuale

. Non solo la gara di Empoli in campionato, ma anche la sentenza della Corte Federale d'Appello riguardo all'inchiesta sulle plusvalenze. L’organo, che si riunirà online a Sezioni Unite ma in composizione differente rispetto alla scorsa volta, dovràinflitta a gennaio e poi sospesa. Così ha infatti stabilito nelle proprie motivazioni il Collegio di Garanzia dello Sport, cui il club bianconero aveva fatto ricorso.Il tema resta quello dell'della sanzione. 15 punti sono stati giudicati eccessivi, ma i 9 inizialmente prospettati dalla Procura potrebbero essere ininfluenti ai fini della qualificazione alla prossima Champions League, che sembra essere l'obiettivo definito dalla Procura. Dal momento che il Collegio ha respinto i ricorsi di Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Paratici, ma ha accolto quelli di altre sette figure (Garimberti, Grazioli Venier, Hughes, Marilungo, Nedved, Roncaglio, Vellano) è ipotizzabile che la nuova sanzione sia commisurata al reato contestato:- Il processo è iniziato con le parti collegate da remoto e l'intervento del procuratore federale Giuseppe Chinè.- A presiedere l'udienza Ida Raiola, presidente della sezione interna del TAR del Veneto, che sostituirà Mario Luigi Torsello, magistrato del Consiglio di Stato che ha presieduto la giuria nel primo processo.- L'intervento di, membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della Fifa, a Radio Rai: "C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta”.