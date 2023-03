Inizia la partita più lunga per la, quella fuori dal campo., uno snodo fondamentale nell'indagine sui conti del club bianconero. E' il metaforico calcio d'inizio dell'iter del processo ordinario alla dirigenza juventina, mentre per quanto riguarda il fronte della giustizia sportiva la Vecchia Signora attende il. A fine marzo, inoltre, è prevista anche la chiusura del fascicolo della Procura sportiva sulla, altro filone che riguarda il club torinese.- Ma cosa succede nell'udienza preliminare? In primis, il Gup dovrà decidere sul: tra questi l'ex presidente Andrea, il vice Pavel, l'amministratore delegato Maurizioe Fabio. A sostenere le accuse saranno i pm Mario Bendoni e Marco Gianoglio, che hanno condotto l'indagine sui conti della Juve. Altro aspetto sul quale sarà chiesto al Gup di pronunciarsi, questione proposta dalle difese degli indagati, è quello legato alla: l'eventuale processo resterà ao sarà spostato a Milano o in subordine a? Su questo tema, peraltro, la decisione potrebbe essere rinviata alla, una mossa che allungherebbe notevolmente i tempi dell'inchiesta.- Nella mattinata di lunedì ci saranno le. Oltre a, individuate come persone offese,. Un piatto ricco per il lunedì, il che rende ipotizzabile che visti i tanti argomenti sul tavolo la giornata del 27 marzo possa segnare solo l'inizio dell'udienza preliminare.