Sulla Gazzetta dello Sport si parla di Rolando Mandragora, con l’Udinese si stanno definendo gli ultimi dettagli per la formula: la soluzione potrebbe essere un prestito biennale con diritto di ricompra fissato a 20 milioni. I bianconeri puntano a incassare tra i 18 e i 20 milioni. Fase di stallo per il portiere Emil Audero anche lui verso l’Udinese, che prima deve cedere Meret e per Alberto Cerri, che non convince i friulani e interessa all’Eintracht.