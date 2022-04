Non solo la polemica per il gol di mano al Milan, il club per il quale faceva il tifo da bambino: Destiny Udogie, esterno sinistro dell’Udinese, si sta affermando come uno dei difensori (o comunque quinti) più concreti del campionato, con due gol nelle ultime due partite segnati a Bologna e Udinese, quattro in totale in Serie A. Naturale che i numeri in crescita del ragazzo numero 13 dei friulani abbiano catturato l’interesse di alcuni dei top club italiani, tra cui il Napoli e la Juventus.



SINISTRA SENZA PADRONE – In particolare, i bianconeri sono in cerca di un nuovo titolare per la fascia mancina, con Alex Sandro in netto calo e Luca Pellegrini che fino ad ora non ha lasciato il segno dopo il rientro dalle esperienze a Cagliari e Genova. In passato è stato fatto il nome di Wijndal dell’AZ Alkmaar, ora invece i fari sono puntati sul giovane italiano di origini nigeriane, che è con l’olandese fra i primi nomi nella shortlist di Cherubini per il mercato che verrà. Sempre che i 6 milioni a stagione dovuti ad Alex Sandro per un’altra stagione non siano una zavorra troppo pesante per procedere al ricambio in tempi brevi.



OCCHIOLINO – Destiny strizza l’occhio alle grandi squadre che lo stanno seguendo: “Se interessi a club altisonanti significa che stai facendo bene e di questo sono soddisfatto. Sono lusingato dell'interesse di Napoli e Juve ma resto concentrato sull'Udinese. Ora non penso a queste cose”. Parole di appena 13 giorni fa. Oggi, con due reti in più a referto e una voglia matta di fare un regalino al Milan per farsi perdonare la mano galeotta, Udogie studia da Theo Hernandez per provare a sfidarlo, in un futuro non troppo lontano, con la maglia di una big. Che potrebbe essere degli stessi colori di quelli che indossa attualmente…