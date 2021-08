Leia a nota completa em https://t.co/lOglmdmG4f pic.twitter.com/rHVvwwjxr8 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

Ora è ufficiale, laa Torino. Il club brasiliano annuncia con una nota sul proprio sito l'intesa con i bianconeri.Il Santos e la Juventus, dall'Italia, hanno stipulato un accordo per la trattativa dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa."La Juventus ha raggiunto le condizioni che noi avevamo richiesto e che riteniamo fossero le migliori in quel momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati. In bocca al lupo a Kaio Jorge, un altro ragazzo che speriamo segua bene la sua strada", ha detto il presidente del SantosNato a Olinda (PE), Kaio Jorge ha 19 anni ed è arrivato a Vila Belmiro nel 2013 per giocare nell' Under 11. Nella squadra professionistica ha vestito 84 volte la maglia del Santos e ha segnato 17 gol. Il Santos augura buona fortuna all'atleta.