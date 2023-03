Nella serata di ieri la Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per sovvertire in toto la penalizzazione di 15 punti inflittagli dalla Corte Federale d'Appello. in seguito agli sviluppi imposti dai faldoni dell'Inchiesta Prisma sul caso plusvalenze. Non sarà solo il caso del club, della Juventus, a dover essere tuttavia rigiudicato, perché in mattinata anche la totalità degli ex-dirigenti ha scelto di presentare istanza di ricorso per ogni singolo caso.



TUTTI DAL CONI - Hanno infatti presentato il ricorso contro le rispettive inibizioni anche l'ex-presidente Andrea Agnelli, l'ex ad Maurizio Arrivabene, l'ex ds oggi al Tottenham Fabio Paratici, l'attuale ds Federico Cherubini, ed Enrico Vellano cfo Exor. A loro si aggiungono in azione collettiva anche gli altri sei ex componenti del CDA: l'ex vice-presidente Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio. A riferirlo con un comunicato è lo stesso sito Coni.