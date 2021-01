La Juve perde Alex Sandro per Covi, il terzino brasiliano non ci sarà nel match dell'Epifania contro il Milan. Ecco il comunicato ufficiale dei bianconeri: "Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento.



La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".