Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno: "Entra nel vivo la preparazione per la sfida di domenica all’ora di pranzo all’Allianz Stadium. Oggi i bianconeri sono tornati in campo per continuare a lavorare con obiettivo Juve-Sassuolo. La squadra è stata a lungo impegnata, quindi, nella preparazione della gara di domenica, lavorando con la palla e disputando una partitina in campo. Due aggiornamenti: Alex Sandro è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Rabiot ha proseguito il suo lavoro personalizzato, svolgendo la parte finale dell’allenamento".