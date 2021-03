Buone notizie in casa Juventus per Andrea Pirlo che recupera in vista della sfida contro il Benenvento il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur che, oggi, è risultato negativo per la seconda volta consecutiva ai tamponi per il Covid.



IL COMUNICATO

Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC.