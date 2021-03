Gentile Procuratore,sono un tifoso interista preoccupato per le recenti notizie relative ai casi di positività al Covid tra i calciatori neroazzurri. Consapevole che ci siano problemi più grandi rispetto al calcio, spiace però constatare che questo maledetto virus possa inficiare ancora una volta il regolare svolgimento del nostro campionato. L'Inter è prima in classifica meritatamente, ma ora deve affrontare il nemico invisibile che rischia di mandare all'aria i sogni di gloria della società e di tutti noi tifosi. Ho letto da qualche parte che il Dott. Bassetti ha proposto di vaccinare tutti i calciatori di serie A. Non potrebbe essere questa la soluzione per garantire il regolare svolgimento del campionato? Ringrazio per l'attenzione Arnaldo; la lista degli infettati in casa Inter potrebbe quindi allungarsi nei prossimi giorni e a fronte della situazione, l'ASL vieta lo svolgimento di Inter-Sassuolo, in programma sabato.Quanto alla sua domanda circa la convenienza o meno di- ventilata dalsul suo profilo Instagram - non spetta a me dare una risposta,ancora tutto da giocare. Oggi tocca all'Inter, ma magari domani toccherà a una inseguitrice dover affrontare il nemico più temibile e insidioso: questo maledetto virus! Ecco perché, mai come in questa stagione, fino all'ultima partita di campionato nessuno potrà, ahinoi, cantar vittoria!Ma ora passo la palla agli utenti diper garantire il regolare svolgimento del campionato la strada potrebbe essere proprio quella di vaccinare tutti i calciatori di serie A?