Non solo Ihattaren, un altro giocatore di proprietà dellaha scelto di lasciaree cambiare ufficialmente agente. Si tratta diche, come annunciato attraverso i social da Federico Pastorello, ha scelto di affidarsi ai servizi della P&P Sport Management. Bernardeschi non è l'unico bianconero ad essersi affidato a Pastorello perché nei giorni scorsi anche il brasiliano Arthur aveva fatto la stessa scelta.attualmente infortunato, ma per cui nei prossimi giorni era atteso un confronto diretto fra lo stesso Raiola e la JuventusLa scelta di cambiare agente sposta quindi l'asticella di questa trattativa su un nuovo piano. Che sia una mossa per provare a trovare un'intesa per il rinnovo? Oppure la parola fine sulla permanenza a Torino e la voglia di provare nuove esperienze? La sensazione è che la strada più percorribile oggi sia la seconda, con