Arrivano buone notizie dall'infermeria della Continassa per Massimiliano Allegri che oggi, nel corso dell'allenamento in vista della sfida in programma sabato alle 18 e che vedrà la Juventus affrontare l'Atalanta, ha potuto ritrova in gruppo sia Federico Bernardeschi che Giorgio Chiellini. La notizia arriva attraverso il report dell'allenamento odierno pubblicato dal sito ufficiale dei bianconeri. Entrambi i giocatori hanno recuperato dai rispettivi problemi al muscolo ileopsoas e al muscolo tendineo del tendine d'achille.



IL REPORT

Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino per una sessione intensa, che prevedeva nel menu lavoro sul possesso e sulla gestione della palla e degli spazi in campo, tattica ed esercitazioni sulle conclusioni in porta. Sono rientrati e si sono allenati con il gruppo Bernardeschi e Chiellini.