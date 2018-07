Si conclude dopo sette anni l'esperienza professionale di Pol Garcia Tena (23) in Italia. Il terzino spagnolo, approdato al settore giovanile della Juventus nel 2011 e poi finito in una lunga serie di prestiti fra Vicenza, Como, Crotone, Latina e Cremonese, è stato ceduto ai belgi del Sint-Truiden. L'ex canterano di Espanyol e Barcellona ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per altri due anni.