: la società bianconera ha diramato il comunicato attraverso i propri canali ufficiali:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Ángel Di María; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per".I bianconeri hanno così assecondato la volontà del giocatore di impegnarsi per una sola stagione:. Di Maria, che indosserà la maglia, arriva così a rinforzare il reparto offensivo bianconero. Adesso, prima di vederli all'opera da domenica con l'inizio della seconda mandata del ritiro.Ecco le prime parole al canale Twitch della società:"È una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, l’ho visto fin dal primo giorno tutte le persone sono diventate come una famiglia, che si prende sempre cura di te e la verità è che sono molto felice.Sono stato nelle migliori squadre del Paese, mi mancava l’Italia e la migliore è la Juve, i più grandi, ero impaziente di arrivare. So che l’anno scorso non è vinto, voglio provare a vincere tutto e per questo ho detto sì."Mettermi alla prova è il mio obiettivo, essere in grado di superare i limiti e migliorare. Vogli continuare a provarci, facendo assist, gol ,vincendo titoli, venendo alla Juve ho la possibilità di farlo, spero di poter fare tutto questo"."22 perché l’ho indossato a Madrid, mi ha ricordato la vittoria della Champions e anche la Juve vuole vincere la Champions. Siccome era libero lo volevo di nuovo. Il bianconero, colori che mia moglie ama, il 22 è il giorno in cui è nata mia figlia"."L’unica cosa che posso promettere è impegno e sacrificio per vincere, darò sempre il massimo, questo non mancherà mai, speriamo di poter vincere tutto".