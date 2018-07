La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i costi delle tessere Membership per la prossima stagione. Ecco il comunicato del club bianconero:



J1897 MEMBERSHIP - Come sempre, si tratta del programma più esclusivo: un pack davvero prezioso, che al suo interno contiene la maglia “Third” 2018/19, ma non solo. Essere J1897 Member significa anche accedere al primo giorno di vendita riservata per ogni partita casalinga, avere la priorità sulle richieste di biglietti per trasferte europee e candidarsi per partecipare alle VIP Hospitality Experience. Questo vuol dire la possibilità di essere nostri ospiti nell’esclusivo Legends Club oppure essere protagonisti del J1897 Day, un momento unico di incontro tra i J1897 e la società. Il prezzo è 160 €.



BLACK&WHITE MEMBERSHIP - Giunta al suo secondo anno, la Black&White Membership offre un welcome pack dai contenuti rinnovati e prodotti esclusivi, come uno zaino, un telo multiuso e una fascia collo. I Black&White Member, inoltre, possono accedere alla vendita riservata per ogni partita casalinga (fase immediatamente successiva a quella dedicata soltanto ai J1897), e possono candidarsi per partecipare a Un giorno con la Juve, un invito allo stadio per vivere le emozioni della partita dal vivo, dopo un emozionante tour dello Juventus Stadium nel giorno di gara, oltre ad Allenamenti a porte aperte e tanti altri eventi dedicati durante la stagione. Il prezzo è 50 €.



JUNIOR MEMBERSHIP - Il programma dedicato ai nostri tifosi più giovani. Possono infatti essere Junior Member i bambini fino a 11 anni, che riceveranno a casa un pack pieno di sorprese bianconere con cui giocare e divertirsi. Non solo: i Junior Member hanno l’opportunità di candidarsi per partecipare ad indimenticabili eventi su invito, come Junior Reporter, Bimbi in Campo e giornate pensate per coinvolgere tutta la famiglia. Novità importantissima per questa stagione: grazie alla nuova collaborazione tra Juventus con l’Organizzazione internazionale indipendente, quest’anno essere Junior Member significherà aiutare Save the Children a garantire un futuro anche ad altri bambini. Importante: tutti i Member godono del 10% di sconto negli Juventus Store e al JMedical, oltre ad usufruire di una tariffa speciale per visitare lo Juventus Museum e l’Allianz Stadium. Sempre più numerosi, inoltre, i vantaggi e gli sconti offerti dai Partner Juventus. Infine, qualora la quota abbonamenti non venga esaurita in fase di rinnovo, i Member potranno accedere alla vendita riservata e avranno l’opportunità di acquistare un abbonamento per la stagione 2018/19. Il prezzo è 35 €.