Attraverso il report ufficiale dell'allenamento tenuto da Massimiliano Allegri alla Continassa la Juventus ha confermato le buone notizie per il percorso di recuper di Federico Chiesa che per la prima volta dalla rottura del legamento crociato ha ricominciato a lavorare in piccola parte in gruppo.



IL REPORT - Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d'attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale. Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo.