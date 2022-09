Ci sta mettendo più tempo del previsto. Ma il peggio sembra passato. E ora può pure essere cominciato il conto alla rovescia. Sono passati ormai dieci mesi dal giorno in cui Federico Chiesa si è rotto il crociato (9 gennaio, Roma-Juve), l'attaccante bianconero sperava di essere già in campo o almeno in gruppo, invece è stato necessario più. Ma gli ultimi test stanno finalmente dando esiti positivi, incoraggianti. E la Juve non vede l'ora.