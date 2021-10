Come sui legge sul sito ufficiale della Juventus, ecco la lista dei convocati diramata da Max Allegri per il match di questa sera con la Roma. Assente l'olandese De Ligt, a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro: per lui riposo precauzionale in vista del match di mercoledì in Champions con lo Zenit e del derby d'Italia con l'Inter di domenica prossima.



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski



ATTACCANTI: Morata, Kean, Kaio Jorge