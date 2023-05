Dopo l'eliminazione dalla semifinale di Europa League per mano del Siviglia, piove sul bagnato in casa bianconera. Dal sito ufficiale della Juve, arriva l'aggiornamento sulle condizioni del centrocampista Nicolò Fagioli, uscito nel primo tempo della sfida del Sanchez Pizjuan per un brutto infortunio alla clavicola, che gli costerà un lungo stop.



LA NOTA UFFICIALE - Ecco il comunicato: "Nicolò Fagioli, in seguito all'infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-Juventus, ha riportato la frattura della clavicola destra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività".