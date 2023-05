Nelle ultime settimane Arctos Sports Partners, fondo di private equity texano (con sede a Dallas),da diversi anni punta di diamante del calcio francese. Attualmente uno dei 10 top team con migliore valorizzazione economica su scala mondiale.Il PSG è 9° in questa speciale classifica stilata di recente da Sportico (portale americano specializzato nell’informazione economico-sportiva). Presenta un fatturato (dati stagione 2021/22) pari a 681,3 milioni di euro ed un valore globale dell’”impresa calcio” stimato in 3,07 miliardi.Una “valorizzazione” esplosa dopo il 2011, quando la squadra è stata acquisita dai qatarioti del QSI (Qatar Sports Investments). Fa riflettere, soprattutto nel confronto con il brand leader di questo ranking.(ovvero 2,28 miliardi in più rispetto al club d’Oltralpe). Una cifra astronomica tra l’altro molto vicina alla stima (superiore ai 6 miliardi) fatta dalla famiglia Glazer (attuali proprietari) in caso di cessione della società.I “Red Devils” sfruttano ancora il vantaggio competitivo della penetrazione internazionale (soprattutto sui mercati asiatici) iniziata anni fa in netto anticipo rispetto alla media dei club europei (senza dimenticare il potere commerciale della lingua inglese rispetto ad altri idiomi).Fuori tutte le più importanti squadre italiane (a partire dalla Juventus). Al 2° posto le “Merengues” (Real Madrid), con un giro d’affari di 733,5 milioni ed un valore di oltre 4,70 miliardi di euro. Il Barça è 3°: 4,45 miliardi il valore dell’impresa; 639 milioni il business raggiunto nel campionato 2021/22.Fuori dal podio il Liverpool (4° a 4,24 miliardi, con un valore della produzione pari a 711 milioni). I tedeschi del Bayern Monaco (5° posto) sono invece in area 4,01 miliardi, per un fatturato superiore ai 665,1 milioniche ha superato, come il Real Madrid ,i 730 milioni di euro di ricavi, ma ancora non riesce, con i suoi 3,98 miliardi di euro, a raggiungere i cugini” del ManUtd (primi con 5,35 miliardi di euro). Al 7° e 8° posto ancora due squadre inglesi. L’Arsenal ha generato ricavi per 441,9 milioni di euro (rispetto ai 576 milioni del Chelsea), ma ha un valore d’impresa più alto (3,24 miliardi) rispetto ai Blues (3,12 miliardi). Fanalino di coda (in 10ima posizione) per il Tottenham forte di un giro di affari pari a 531 milioni e di un valore del brand aziendale di poco inferiore ai 3 miliardi di euro (nello specifico 2,87 miliardi).