Dopo le visite sostenute ieri a Torino, è ufficiale l'acquisto da parte della Juventus del giovane Gianmarco Di Biase, attaccante classe 2005. Lo comunica la Pistoiese: "La società US Pistoiese 1921 comunica il trasferimento definitivo alla Juventus dell’attaccante Gianmarco Di Biase, classe 2005. Il giocatore, dopo il conseguente accordo tra le due società, rimarrà in prestito al club arancione fino al 30 giugno 2023 per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus Football Club".