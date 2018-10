Arrivano brutte notizie dal primo allenamento della Juventus dopo la vittoria di ieri, sullo Young Boys, in Champions League. Massimiliano Allegri perde infatti Daniele Rugani e Sami Khedira, che proprio nel secondo tempo della sfida contro gli svizzeri era tornato in campo.



IL REPORT - Ecco il report ufficiale diffuso dalla società bianconera: "Alla seduta non hanno preso parte Rugani e Khedira. Il difensore, nella partita di Frosinone, ha subito una frattura al secondo arco costale di sinistra che gli impedisce di allenarsi e essere disponibile per la gara contro l'Udinese.

Il centrocampista tedesco, durante la partita di ieri sera, ha accusato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra che verrà valutato tra oggi e domani".