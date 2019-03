Buone notizie per la Juventus: Sami Khedira può tornare a giocare. Il centrocampista tedesco era stato sottoposto lo scorso 20 febbraio ad intervento chirurgico in seguito all'aritmia atriale diagnosticata alla vigilia del match contro l'Atlético Madrid. Dopo un mese, i controlli svolti dal tedesco hanno dato esito positivo: c'è il via libera per la ripresa dell'attività.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Juve: "Sami Khedira, sottoposto lo scorso 20 febbraio a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ha superato gli accertamenti cardiologici e può riprendere l’attività sportiva, anche intensa".