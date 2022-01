UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial.



Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

. Il club bianconero annuncia l'accordo con gli Spurs: si tratta di un prestito di 18 mesi fino al 30 giugno 2023 a fronte di 10 milioni di euro (3 per il 2021/22, 7 per il 2022/23), con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi.- Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023.Inoltre, l’accordo prevede:• l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore alraggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023;• la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi.