La Juventus ha diramato sul proprio sito ufficiale il report relativo all'odierna giornata di allenamento: "La Juve ha usufruito ieri di una giornata di pausa, per ricaricare le batterie e festeggiare la finale di Coppa Italia conquistata martedì. Alle viste, però, c’è un’altra partita davvero importante per questo periodo della stagione bianconera, la trasferta di Napoli (fischio d’inizio sabato alle 18).



I giocatori si sono dunque ritrovati questa mattina alla Continassa per una seduta dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.



LE CONDIZIONI DI ARTHUR



Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia.



DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PIRLO



Il gruppo si ritroverà domani nel pomeriggio per allenarsi e poi per partire alla volta di Napoli. Prima, alle 13, Mister Pirlo sarà in conferenza stampa con i giornalisti invitati che parteciperanno da remoto. Come sempre, diretta su Juventus Tv.



FUORI CONTRO IL NAPOLI, CHAMPIONS A RISCHIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il brasiliano salterà sicuramente la sfida di sabato alle 18 contro il Napoli, ma rischia di star fuori anche in Champions contro il Porto, nel match di andata degli ottavi di finale, e contro il Crotone.