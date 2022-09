Piccolo sospiro di sollievo per Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco, uscito al 43' del primo tempo del match vinto dalla Juventus contro lo Spezia per un problema alla caviglia destra, questa mattina è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso fratture. Questo il comunicato: "A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al JMedical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia". Salvo sorprese non sarà disponibile prima di ottobre.