Ora è ufficiale, la Juve ha presentato. Tramite un video sui propri canali social, i bianconeri hanno mostrato la nuova divisa. Confermate le anticipazioni, con strisce regolari bianconere di media larghezza.Nello spot, possibile indizio di mercato: tra i testimonial, infatti, anche Weston McKennie, Rodrigo Bentancur,Tramite un comunicato, la Juve spiega: "Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro. C'è tutto questo nella maglia home 2021/22 svelata oggi, che celebra i dieci anni all'Allianz Stadium. La nuova maglia è stata ideata partendo dall'estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ispirazione dall'Allianz Stadium, che dal 2011 chiamiamo con orgoglio casa. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere lo Stadium il simbolo che è oggi. Il risultato è una maglia che presenta una rivisitazione delle classiche strisce bianche e nere del club, celebrando i dieci anni all'Allianz Stadium e unendo la community con un sottile riferimento alla sua casa. Il nuovo colletto, con sistema traspirante integrato, presenta la scritta "10 YEARS AT HOME" e mostra i famosi elementi della bandiera rossa, bianca e verde, un ulteriore richiamo al nostro stadio. Un'altra novità è rappresentata dal logo dello sponsor di maglia: sarà Jeep® 4xe ad accompagnare la squadra per tutta la stagione"."La nuova maglia - continua la nota della Juve - farà il suo esordio in una gara importante, la finale di Coppa Italia del 19 maggio, e i bianconeri la indosseranno anche contro il Bologna nell'ultima gara di campionato. Nell'ultima gara stagionale, in programma domenica 23 maggio, la indosseranno per la prima volta le Juventus Women, contro l'Inter". ​