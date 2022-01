Le brutte sensazioni della vigilia in casa Juventus, sono state confermate purtroppo dagli esami strumentali di oggi.ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà necessario l'intervento chirurgico. Questa mattina l'esterno italiano si era recato in stampelle al J Medical per le visite mediche di rito (). L'infortunio, probabilmente, porterà alla fine anticipata della stagione per Chiesa che, sicuramente, non sarà a disposizione per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali dell'Italia di Mancini in programma a marzo.Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.