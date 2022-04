Questa mattina il centrocampista dellasi è sottoposto al JMedical agli esami strumentali di rito (), e purtroppo non arrivano buone notizie per Massimilianoperché i test medici hanno confermato le brutte sensazioni della vigilia e la lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.Manuel Locatelliè stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato ladel legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane.