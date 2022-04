Al minuto 33 del primo tempo del Derby d'Italia fra Juventus ed Inter, Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, è stato costretto a lasciare il cambio per un problema al ginocchio destro. Il classe '98 è uscito in lacrime dal terreno di gioco, il che potrebbe far presagire un lungo stop. Al suo posto, mister Allegri ha inserito l'ex Gladbach Denis Zakaria