. E' quanto emerge dal bollettino diramato dalla, che ha reso note le condizioni dell'esterno colombiano: "Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una". Brutte notizie per Pirlo, Cuadrado è dunque da valutare per la trasferta di Verona.- Non solo Cuadrado, aggiornamento anche: i due, si legge, "si sono allenati parzialmente in gruppo".