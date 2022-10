Le condizioni di Angel Di Maria — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2022

Attraverso il sito ufficiale dellaarriva il report degli esami strumentali a cui si è sottopostonella mattinata di oggi. Test clinici che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra e che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno 20 giorni.La speranza del club bianconero è di riaverlo a disposizione il 2 novembre per l'ultima gara di Champions contro il, ma soprattutto il 6 novembre quando i bianconeri affronterannoallo Stadium.Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Di Maria questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero.